РИАМО - 25 июл. Авторы проекта благоустройства Запрудского парка обсудили с жителями микрорайона Запруды идеи для обустройства парка, в их числе – ротонда с часами, библиотека под открытым небом и почтовый ящик для писем городу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского округа.

«Встреча прошла на территории самого парка. Представители коломенской компании ООО «Проектное бюро-А», которым предстоит разработать проект, рассказали собравшимся о своих идеях и решениях», — говорится в сообщении.

Из-за того, что старинный, заложенный еще в конце XIX века Запрудский парк – это зона охраняемого ландшафта, перечень работ по благоустройству здесь значительно ограничен. Тем не менее архитекторы представили интересные решения, которые понравились всем пришедшим на обсуждения.

«Зеленые насаждения проектировщики планируют сохранить, исключение касается только «аварийных» деревьев. Сеть дорожек обновят, а по всей территории разместят лавочки, урны, информационные стенды и декоративные фонари. Под ротондой с часами появится гравировка со старинной картой города. Ну а уже упоминаемые библиотека и почтовый ящик дополнят это место», — добавляется в сообщении.

Жители также предложили создать зону для тихого отдыха, где можно было бы разместить кормушки для птиц. Архитекторы обещали обдумать предложение и к началу сентября представить готовый проект.