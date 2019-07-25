РИАМО - 25 июл. Балерина Анастасия Волочкова в рамках своего визита в Коломну вручила первые паспорта 25 местным школьникам на торжественной церемонии, сообщается на сайте администрации Коломенского городского округа.

«Государственный гимн Российской Федерации, приветствие губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, добрые слова напутствия от заслуженной артистки России Анастасии Волочковой – таким запомнят день 25 школьников, принявшие участие в торжественной церемонии вручения паспортов, которая прошла в администрации Коломенского городского округа в рамках программы «Я – гражданин России», – говорится в сообщении.

Появление балерины на мероприятии стало неожиданным сюрпризом для подростков.

«Хочу пожелать, чтобы каждый из вас в любых ситуациях оставался человеком. Чтобы такие фонари, как любовь, доброта, красота и правда, светили всем вам в жизни», – сказала Волочкова.



Также в церемонии вручения паспортов приняли участие заместитель главы Коломенского городского округа Павел Родин, который зачитал в адрес ребят поздравление от губернатора Московской области, и член совета депутатов Коломенского городского округа Наталья Павлова.