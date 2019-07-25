РИАМО - 25 июл. Власти Москвы подобрали уже 338 площадок для строительства домов по программе реновации, более 100 домов находится на стадии строительства, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Из хороших новостей - у нас 338 площадок подобрано на 4,5 миллиона квадратных метров. Это позволяет говорить о старте 25-30% программы реновации. Буквально на прошлой неделе мы на штабе у мэра рассмотрели еще несколько площадок. Надеюсь, что рубеж в 5 миллионов квадратных метров, психологический рубеж, мы перейдем», - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что более 100 домов сейчас строят, 43 дома уже построены. Переселить планируют в этом году 10-12 тысяч человек.

«Мы надеемся, что каждый год количество переселяемых будет расти», - заключил заммэра.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным почти два года назад. В нее включены более 5 тысяч жилых домов в 122 районах на территории 12 административных округов столицы.