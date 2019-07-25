РИАМО - 25 июл. В городском округе Химки медработники могут получить 15 тысяч рублей компенсации за съем жилья, муниципальная программа реализуется уже три года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Компенсация выплачивается в рамках муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа» отдельным категориям медицинских работников государственных здравоохранительных организаций, расположенных на территории округа.

«Цель программы – привлечение квалифицированных специалистов для работы в химкинские учреждения, чтобы жители получали своевременную и еще более качественную медицинскую помощь. Программа реализуется с 2017 года», – отмечается в сообщении.

В 2017 году по программе социальной поддержки было заключено 47 договоров на предоставление компенсации медработникам городского округа Химки, в 2018-м – 56, а в 2019-м только за период с января по июнь уже заключили 51 договор.

Фельдшер скорой помощи Ирина Ченская получает такую компенсацию уже 3 года. Она смогла претендовать на участие в программе, потому что не имеет жилья на территории Московской области.

«Для меня очень актуальна тема жилья. Я – приезжая, как и большинство всех медиков, которые работают у нас. Компенсация нам очень помогает. Теперь, когда моя жилищная ситуация улучшилась, я смогу помогать своему сыну-студенту», – поделилась женщина.

Компенсацию расходов в текущем году получают 17 медработников подстанции скорой медицинской помощи в Химках.

«Особое внимание уделяем сфере здравоохранения. В Сходненской городской больнице дополнительно приняты на работу два педиатра, два терапевта, шесть медицинских сестер и два фельдшера в кабинет неотложной медицинской помощи. Поставил задачу взять еще шесть специалистов в течение месяца. До конца года в больнице появятся новый рентген-аппарат, флюорограф и маммограф», – подчеркнул глава городского округа Дмитрий Волошин.