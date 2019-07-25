РИАМО – 25 июл. Мособлгосэкспертиза подвела итоги работы за первые шесть месяцев 2019 года, за этот период сотрудники учреждения рассмотрели свыше 600 проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«По итогам работы в первой половине года выдано 93 положительных заключения для социальных проектов, финансируемых на средства бюджета», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По его словам, в этом году в рамках развития медицинской инфраструктуры согласована проектная документация на строительство 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Положительные заключения также получили три детских сада и 62 школы.

Всего с начала года сотрудниками Мособлгосэкспертизы было рассмотрено 622 проекта.

Московская областная государственная экспертиза ежегодно проводит экспертизы более тысячи проектных решений на соответствие установленным техническим регламентам, нормам, правилам и требованиям.