РИАМО - 25 июл. Столичные следователи проводят проверку по факту обнаружения фрагментов человеческих костей в здании на улице Малая Ордынка в центре города, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«В одном из зданий, расположенных по улице Малая Ордынка в городе Москве, обнаружены фрагменты, предположительно, человеческих костей. По данному факту следственными органами <…> проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, инцидент произошел в Доме-музее Александра Островского. Останки были найдены на глубине двух метров в ходе ремонта.