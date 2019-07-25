РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 июл. Энциклопедический словарь «Большая Балашиха», где собраны биографии героических жителей города, выдвинули на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Издание участвует в номинации «Творчество и духовное наследие». Авторы словаря – директор краеведческого музея Железнодорожного, заслуженный работник культуры Московской области Наталья Сотникова, журналист и писатель Алексей Галанин.

«Первое издание энциклопедического словаря «Балашиха в лицах и биографиях» вышло в свет в 2005 году. За десять лет мы собрали много новых фактов. Оказывается, в 30-е годы воины-дзержинцы помогали китайским коммунистам в восточных провинциях Китая, например, в Кашгарии. Эта книга для тех, кто интересуется историей города, но не склонен много читать, а предпочитает небольшие статьи. Многие прочитывают словарь за несколько дней, переполняются знаниями о нашем городе и становятся его патриотами», – сказал Галанин.

Он добавил, что во втором издании энциклопедического словаря «Большая Балашиха» собраны биографии жителей города – Героев России, офицеров, служивших в спецподразделении «Вымпел» или отряде «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского. Также факты о звездах спорта, призерах Олимпийских игр, актеров.

«Почти готов сборник «Знаменитые люди Балашихи». В случае получения губернаторской премии («Наше Подмосковье» – ред.) издадим и эту книгу», – заключил Галанин.

Всего в нынешнем году премия «Наше Подмосковье» включает пять номинаций – «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность», «Прорыв».

На соискание премии «Наше Подмосковье – 2019» подали заявки более 500 жителей Балашихи. Призовой фонд ежегодной премии – 180 миллионов рублей. Всего жителям Московской области вручат тысячу премий.

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