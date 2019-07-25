РИАМО – 25 июл. Полицейские Дмитровского округа задержали подозреваемого в краже денежных средств у пенсионерки, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть УМВД России по Дмитровскому городскому округу поступило заявление от 65-летней местной жительницы о том, что неизвестные похитили денежные средства из ее дома, расположенного в микрорайоне Подчерково.

«Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний местный житель», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.