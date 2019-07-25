РИАМО - 25 июл. Балочный мост в Мневниковской пойме на западе Москвы позитивно повлияет на дорожное движение районах Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Шестиполосный мост будет проходить через шлюз №9 канала имени Москвы, его протяженность составит порядка 0,6 километра.

«Запуск этого моста позволит обеспечить бессветофорное движение автотранспорта по основному ходу Северо-Западной хорды, увеличить пропускную способность на 30% на участках прилегающих дорог. Кроме того, появятся новые межрайонные связки между проспектом Маршала Жукова, Рублевским и Можайским шоссе», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что с открытием движения по новому мосту фактически завершится проект Северо-Западной хорды (СЗХ). На этом участке также построят 8,6 километра подъездных дорог и съездов.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел площадку строительства моста. По его словам, работы сейчас находятся на завершающей стадии.

«В Нижних Мневниках в одной точке сошлись два больших транспортных проекта Москвы: строительство Северо-Западной хорды и Большой кольцевой линии метро», – подчеркнул градоначальник.

Северо-Западную хорду – дорожную часть – в прошлом году закончили. Осталась узкая горловина _ Карамышевский мост, шлюзовой, который, конечно, по своей пропускной способности не обеспечивает движение по Северо-Западной хорде.

Поэтому решили возвести новый балочный мост, строительство которого сейчас активно ведется. И второй проект – станция Большой кольцевой линии метрополитена, которая также активно строится. Оба объекта должны начать функционировать в 2020-2021 годах.