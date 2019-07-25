РИАМО - 25 июл. Фестиваль «Планета балета» впервые пройдет в Москве с 19 августа по 8 сентября на сцене Дворца молодежи (МДМ), сообщила журналистам в четверг руководитель проекта Алла Фомина.

«В Москве мы выбрали не очень отдаленную от центра города площадку, но более демократичную, чтобы была хорошая вместимость, повышенный комфорт и хорошие цены. Это Московский дворец молодежи. Максимальная цена на сегодняшний день – 3,5 тысячи рублей, минимальная – 500 рублей. Также будет специальная цена для социальных слоев граждан – 300 рублей», – сказала Фомина.

Она добавила, что фестиваль работает только с профессиональными коллективами, чтобы балет был представлен на высшем уровне.

В столице Московский областной государственный театр «Русский балет» покажет четыре спектакля – «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот» и «Спящая красавица».

Аккомпанировать артистам балета будет оркестр «Инструментальная капелла» под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко.

«На сцене происходит действие, происходит танец. В балете все выражается через танец. Поэтому мы должны очень натурально аккомпанировать, чтобы все совпадало», – отметил Луценко.