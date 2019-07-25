РИАМО - 25 июл. Новый подземный пешеходный переход появится в районе Обручевский Юго-Западного административного округа Москвы, на строительство уже выдано соответствующее разрешение, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Переход оборудуют двумя лестничными сходами с колясочными спусками и двумя лифтами для маломобильных пешеходов. Стены и лестничные сходы облицуют керамогранитом, полы и наружные парапеты – гранитными плитами», – говорится в сообщении.

Разрешение на строительство объекта действует до июля 2020 года. Возводить подземный переход будут по адресам улица Профсоюзная, дом 64, корпус два и дом 68, корпус один. Общая длина пешеходной части тоннеля превысит 32 метра, ширина составит свыше четырех метров, а высота – 2,35 метра.

«К проверкам подземного перехода в районе Обручевский будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.