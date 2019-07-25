РИАМО - 25 июл. Перечень обследований, проводимых в павильонах «Здоровая Москва», будет расширен, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин осмотрел павильон «Здоровая Москва» в ландшафтном парке «Митино». По его словам, многие пациенты обращались с просьбами увеличить количество обследований, проводимых в павильонах «Здоровая Москва».

«Мы приняли решение организовать в них прием трех новых видов анализов, еще по двум анализам будет расширен круг возможных пациентов», – заявил Собянин.

В частности, пациенты с повышенным уровнем глюкозы в крови смогут пройти анализ на определение гликозилированного гемоглобина, что позволяет диагностировать наличие сахарного диабета.

Пациенты в возрасте 18-65 лет смогут сдать анализы на определение уровня креатинина в крови, используется для диагностики заболеваний почек.

Пациенты в возрасте 18-65 лет смогут сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы (применяется при диагностике гормональных нарушений и связанных с ним заболеваний щитовидной железы, проблемах с потенцией, сердечно-сосудистой патологией, аритмией, поражениями мышц).

Расширена целевая аудитория тех, кому показано прохождение PSA-теста. Теперь его могут сдать все мужчины в возрасте 40-65 лет. Ранее его могли пройти только в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет.

Анализ кала на скрытую кровь могут сдать пациенты в возрасте 35 лет и старше (ранее – старше 40 лет). Анализ используется для диагностики широкого спектра заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В начале лета в московских парках открылись летние поликлиники – павильоны «Здоровая Москва», в которых москвичи могут пройти бесплатное медицинское обследование. Сегодня таких павильонов уже 46, они работают ежедневно без выходных и перерывов с 08:00 до 22:00, а пройти все обследования в рамках расширенного стандарта диспансеризации можно меньше чем за час. За месяц с небольшим обследования прошли уже 150 тысяч человек.