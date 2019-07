В этот уикенд в Москве можно послушать джаз и научиться играть в шахматы на фестивале Chess & Jazz, посетить фестиваль современного искусства «Форма», поесть бургеров на «Бургер фесте» и закупиться на индийском базаре. Также любителям искусства из Московского региона стоит отправиться в соседнюю Калужскую область на «Архстояние 2019», чтобы увидеть новую инсталляцию арт-парка в Никола-Ленивце.

ПЯТНИЦА, 26 июля

Фестиваль джаза и шахмат Chess & Jazz

© официальная страница мероприятия в Facebook

Фестиваль Chess & Jazz 26 и 27 июля пройдет в саду «Эрмитаж». В этом году он посвящен Году музыки Великобритании и России. Откроет фестиваль трио из Манчестера GoGo Penguin, также в этот день выступят ново-джазмены LRK Trio. В субботу в лайнапе – актуальная поп-музыка в стилистике 80-х от Gayana, восходящая звезда Владимир Золотухин ZOLOTO, американская звезда нео-соула JMSN, Tesla Boy со специальной джазовой программой и главный хедлайнер – обладатель двух «Грэмми» Грегори Портер. Также хедлайнером станет гроссмейстер, чемпион мира по блицу и быстрым шахматам Сергей Карякин. На фестивале пройдут интеллектуальные турниры с участием известных шахматистов, а для новичков в этой игре 27 июля пройдет поп-ап школа How To Chess Well. Кроме того, на фестивале будет работать лекторий. За фудкорт отвечает основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев. В качестве дресс-кода заявлен Jazz-Tie, монохромный formal с красными акцентами.

Где: Москва, сад «Эрмитаж»

Цена: от 2000 рублей (первый день), от 3000 рублей (второй день)

Фестиваль современного искусства «Форма»

© официальная страница мероприятия в Facebook

Фестиваль современного искусства «Форма» 27 и 28 июля пройдет в Москве. В программе – около 50 мероприятий, в том числе спектакли, перформансы, поэтические выступления, концерты экспериментальной и академической музыки. Хедлайнерами станут гаражные рокеры из Атланты The Black Lips, популярный техно-диджей Филипп Горбачев, медиа-художник Сергей Катран и композитор Владимир Раннев представят совместный перформанс «Ракеты Сони». Из необычного – рэп от Павла Пепперштейна и шоу «Как я читал святого Исаака Сирина» от Петра Мамонова.

Где: Москва, «Флакон-Север» (бывший «Хлебозавод»)

Цена: от 1500 рублей

Дни Британской культуры

Концерт «Макс Рихтер и Антонио Вивальди» от благотворительного фонда Belcanto в рамках Дней Британской культуры пройдет в Москве 26 июля. В исполнении камерного оркестра Belcanto Orchestra прозвучат оригинальные «Времена года» Вивальди и минималистичная интерпретация знаменитых скрипичных концертов Рихтера, завоевавшая популярность у слушателей.

Где: Москва, Англиканский собор Святого Андрея

Цена: от 1300 рублей

Delhi базар

© официальная страница мероприятия в социальной сети "ВКонтакте"

Индийская ярмарка Delhi базар с 26 по 28 июля пройдет на дизайн-заводе «Флакон». На базаре можно будет купить специи, эко-продукты, украшения, эко-косметику, рис «Swarn Mahal», масло и крем кумкумади, кожаные сумки и рюкзаки. Также на ярмарке можно посетить лекции, послушать индийскую музыку и потанцевать.

Где: Москва, дизайн-завод «Флакон»

Цена: бесплатно

Фестиваль «Архстояние»

© официальное сообществе фестиваля "Архстояние" в социальной сети "ВКонтакте"

Главный фестиваль лета для любителей природы и современного искусства «Архстояние 2019», традиционно популярный у жителей Московского региона, с 26 по 28 июля пройдет в арт-парке Никола-Ленивец. Территория фестиваля расширится до 300 га. В этом году главным событием фестиваля станет создания масштабного объекта «Угруан» по проекту художника Николая Полисского. Фестиваль объединит более 300 участников, которые представят свои арт-объекты. Состоятся премьеры пяти современных опер, созданных в условиях лаборатории. Презентации пройдут на знаковых объектах «Архстояния» – в «Ротонде», «Павильоне Шишек», «Ленивом Зиккурате», на «Маяке», «Вселенском Разуме» и новом объекте. В музыкальной программе – артисты лейбла Leveldva.

Где: Калужская область, парк Никола-Ленивец

Цена: 4000 рублей, парковка и проживание оплачиваются отдельно

СУББОТА, 27 июля

«Бургер Фест» в Парке Горького

Фестиваль бургеров, приуроченный к международному Дню гамбургера, 27 июля пройдет в Парке Горького. На фестивале гостей ждут бургеры на любой вкус – от признанных кулинарных хитов российского и мирового фастфуда до необычных авторских версий этого блюда (из ресторанов «Фарш», «Steak it Easy», Black Star Burger и многих других), а также грандиозный концерт с участием DJ Smash, дуэта Artik&Asti, рэпера Mot, поп-певицы MARUV и других знаменитостей. На фестивале можно будет попробовать бургеры с креветками, с мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками.

Где: Москва, ЦПКиО имени Горького

Цена: бесплатно

День Нептуна

© предоставлено организаторами

День Нептуна 27 июля отметят в подмосковных Люберцах. В программе праздника на Наташинских прудах – пенная вечеринка, выступление музыкантов и танцевальный марафон.

Где: Московская область, Люберцы, «Наташинские пруды»

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июля

ГУМ-Авторалли

© пресс-служба «Государственного универсального магазина»

Заезд «ГУМ-Авторалли» 28 июля в шестой раз пройдет на Красной площади. Посетители увидят большую коллекцию машин советской эпохи, среди которых монументальные правительственные ЗИЛы, роскошные «Чайки», стильные «Волги», горбатые «Запорожцы», основательные «Победы», скромные «Москвичи» и вездесущие «Жигули». Среди новых экспонатов – фургон «Москвич-401» Гастронома ГУМ. Специально к открытию Главного универмага в 1954 году на московском Заводе малолитражных автомобилей была выпущена партия «Москвичей» грузоподъемностью 250 кг для доставки товаров. Основным преимуществом «Москвичей» было то, что они могли легко разъехаться в подвале ГУМа. В рамках авторалли 120 экипажей отправятся в 100-километровый маршрут по живописным местам столицы. Задача участников – выдержать заданный темп и найти единственно правильный путь к скрытым контрольным точкам.

Где: Москва, Васильевский спуск

Цена: бесплатно