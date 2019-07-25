РИАМО - 25 июл. Строительство западного участка Большой кольцевой линии от станции «Хорошевская» до станции «Можайская» планируют завершить в течение порядка 2,5 лет, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На Западном участке Большого кольца метро протяженностью 9 километров планируется разместить четыре станции метро – «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Мневники» и «Можайская». Строительство этого участка предполагается завершить до конца 2021 года», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что сооружение этого участка Большой кольцевой линии позволит улучшить транспортное обслуживание населения районов Хорошево-Мневники, Кунцево и Фили-Давыдково, а также снизить загрузку северо-западных и западных участков действующих линий метрополитена – Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской, которые в настоящий момент перегружены.

«Кроме того, на новом участке кольца будут созданы дополнительные пересадки пассажиров как на другие линии подземки, так и на другие виды транспорта», – пояснил глава Стройкомплекса столицы.

Хуснуллин напомнил, что БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией метро в мире, превысив длину самого длинного существующего кольца – Второй кольцевой линии Пекинского метро. Длина БКЛ составит 70 километров, линия включит 31 станцию.