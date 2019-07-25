РИАМО – 25 июл. Главгосстройнадзор выявил нарушения по организации и содержанию стройплощадки ЖК «Суханово парк» в Ленинском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора завершил первую плановую проверку хода строительства пяти жилых домов ЖК «Суханово парк», который возводится в сельском поселении Булатниковское Ленинского района. Застройщиком жилого комплекса выступает ООО «Малахит».

«В ходе надзорных мероприятий зафиксированы нарушения по организации и содержанию строительной площадки. Генподрядной организации выдано предписание. Все недочеты должны быть устранены до 23 августа», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Жилой комплекс «Суханово парк» включает в себя пять многоквартирных домов, в одном из которых предусмотрен встроенно-пристроенный физкультурно-оздоровительный центр и подземный паркинг.

Каждый из четырех 5-этажных домов, площадью около 1,9 тысячи квадратных метров, имеет по 29 квартир. Дом с ФОКом имеет площадь 10,4 тысячи квадратных метров и включает 87 квартир. Сам ФОК занимает 2,7 тысячи квадратных метров.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству котлованов жилых домов», – отметил Гарибян.

Следующая плановая проверка на объекте намечена на 28 октября 2019 года. Полностью завершить строительство объекта планируется во втором квартале 2021 года.