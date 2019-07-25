РИАМО – 25 июл. В Клину полицейские раскрыли кражу денежных средств с банковской карты, ущерб составил 70 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть ОМВД России по городскому округу поступило заявление от 20-летней местной жительницы о краже денежных средств с банковской карты.

«Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 23-летний местный житель», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.