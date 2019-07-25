РИАМО - 25 июл. За сутки в Подмосковье выпало до 40% месячной нормы осадков, а в столице – более 27%, сообщается на сайте «Метеовести».

«За минувшие сутки атлантический циклон принес в Центральную Россию проливные дожди. Так, в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 9 миллиметров, в Тушине – 26 миллиметров», — говорится в сообщении.

В Подмосковье больше всего осадков выпало в Можайске – 37 миллиметров, Волоколамске – 38 миллиметров, на метеостанции «Подмосковная» - 20 миллиметров.

Норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.

В четверг осадки в Московском регионе уже не будут столь значительными.