РИАМО – 25 июл. Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.



Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома, в домах нескольких независимых кандидатов прошли обыски.



«Лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков, которого ранее не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, прибыл в здание столичного СК на допрос», – отмечается в сообщении.



Гудкова вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу.



Ранее в квартире Гудкова прошли обыски. Там изъяли материалы с компьютера и жесткие диски, которые, по данным следствия, относятся к проведенным 14, 15 и 18 июля митингам.



На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Они могут обжаловать это решение в Мосгоризбиркоме и в суде.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.