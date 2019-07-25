РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. В Подольске на проспекте Ленина сломался автобус, который ехал по второй полосе недалеко от поворота на Революционный проспект, образовалась пробка, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В четверг, 25 июля, я проезжал по проспекту Ленина в центре Подольска и увидел, что перед поворотом на Революционный проспект во второй полосе сломался автобус. Движение было затруднено в обе стороны», – сказал свидетель.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 15:00 четверга на проспекте Ленина образовалась пробка длиной более 1 километра. Движение затруднено от сквера имени Пушкина до музея-заповедника «Подолье». Средняя скорость движения составляет 7 километров в час.