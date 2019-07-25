РИАМО - 25 июл. В Сергиево-Посадском центре материнства и детства начали практиковать второй этап выхаживания новорожденных, раньше детей с противопоказаниями для выписки приходилось отправлять в другие лечебные учреждения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Первого апреля 2019 года в центре материнства и детства в Сергиевом Посаде открылось отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 10 коек. Именно благодаря этому и стало возможным выхаживать детей в рамках второго этапа.

«Ранее детей, имеющих противопоказания для выписки домой, переводили в другие лечебные учреждения Московской области и федеральные центры, имеющие второй этап выхаживания. Теперь благодаря открытию отделения патологии новорожденных лечение и наблюдение младенцев проводится в стенах нашего центра» - сказала заведующая отделением новорожденных Валерия Локтюшина.

Дети попадают в отделение патологии после реанимации и интенсивной терапии. Здесь проводят лечебные и реабилитационные процедуры, после чего выписывают домой под наблюдение участковых врачей-специалистов. Если того требует анамнез, детей могут переводить из патологии в педиатрические стационары по профилю заболевания для продолжения лечения.

На сегодняшний день в Подмосковье работают семь перинатальных центров и 42 учреждения родовспоможения. По рождаемости в России в прошлом году регион занял второе место. Сформированная сеть центров материнства и детства, оснащенных современным оборудованием, позволяет выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов.