РИАМО – 25 июл. В Москве уникальное радиологическое отделение больницы имени Плетнева празднует пятилетие, медики здесь помогают пациентам побороть злокачественные опухоли, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уникальному радиологическому отделению больницы имени Плетнева пять лет. По классификации #ВОЗ у него самый высокий уровень оснащенности. Теперь лучевая терапия направлена в цель с точностью до миллиметра. С новыми технологиями московские врачи лечат самый сложный рак: пищевода, простаты, легкого», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин поздравил со столь знаменательным событием коллектив учреждения.

«С момента открытия там получили помощь почти 10 тысяч человек», – подчеркнул он.