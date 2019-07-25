РИАМО - 25 июл. Церемония вручения премий Москвы в области архитектуры и градостроительства за 2019 год прошла в четверг, передает корреспондент РИАМО.

Специальную премию учредил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В этом году заявки подали более 70 участников, 21 проект прошел в финал.

«То, что вы построили, еще столетия будет украшать Москву. Мы очень надеемся, что эта награда будет из года в год привлекать участников, качество будет расти», - сказал во время церемонии заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В этом году были представлены четыре основные номинации: «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования и медицины», «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта жилого назначения», «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта многофункционального назначения», «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта спортивного и культурно-просветительского значения».

Победителями стали: медицинский центр с родильным домом на территории Коммунарки, проект многоэтажного жилого комплекса с подземной автостоянкой на улице Донская, владение 14, корпус 1, многофункциональный бизнес-центр «Академик» на проспекте Вернадского, владение 41, многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в Покровском-Стрешневе и проект входной группы в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная».

Премия присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых отвечает решению задач по формированию комфортной городской среды и способствует перспективному развитию строительной отрасли в городе Москве.