РИАМО – 25 июл. В городской больнице Дзержинского 27 июля пройдет Единый день диспансеризации, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Очередной Единый день диспансеризации пройдет в Дзержинской городской больнице 27 июля. Пройти бесплатное медицинское обследования жители горокруга смогут с 9:00 до 15:00», – говорится в сообщении.

С начала года более 4 тысяч человек прошли первый этап диспансеризации в Дзержинском. При выявлении каких–либо патологий людей отправляли на второй этап, где они проходили более глубокое обследование у узких специалистов.

В 2019 году диспансеризацию могут пройти жители города 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932 годов рождения.

«При себе необходимо иметь полис и паспорт. Явка строго натощак», – заключается в материале.