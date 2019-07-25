РИАМО – 25 июл. Влюбленные пары теперь смогут узаконить свои отношения на территории столичной усадьбы «Остафьево», провести церемонию бракосочетания можно и особняке в Серебряном бору, сообщает kp.ru.

«Сказать: «Да!» под звуки марша Мендельсона влюбленные могут в музее-усадьбе «Остафьево» и в особняке в Серебряном бору. Столичные ЗАГСы открыли две дополнительные площадки для официальной церемонии регистрации брака. Теперь всего их в городе уже 25», – отмечается в сообщении.

Так, в настоящее время узаконить отношения можно в таких необычных местах, как «Москвариум» на ВДНХ, Останкинской телебашне, Московском планетарии.

«Чтобы попасть в данные объекты, достаточно написать заявление в ЗАГСе и заплатить госпошлину в 350 рублей», – уточняется в сообщении.

Помимо этого, в распоряжении влюбленных пар есть 11 площадок для выездной регистрации брака, среди которых памятник архитектуры, жилой дом Клюева в Московском зоопарке или Петровский путевой дворец.