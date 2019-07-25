РИАМО – 25 июл. Территорию у Дворца водных видов спорта в «Лужниках» обустроят в стиле советского уличного дизайна середины XX века, в рамках благоустройства здесь установят малые архитектурные формы, «сухой» фонтан и скульптуры, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«У центрального входа со стороны станции метро «Воробьевы горы» планируется установить скульптурную композицию из цветной металлической проволоки в виде трех фигур пловцов, а также сделать «сухой» фонтан», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Светомузыкальный фонтан станет одним из главных объектов архитектурного ансамбля. По двум сторонам от него будут высажены кусты сирени.

Дворец водных видов спорта откроется осенью 2019 года. Проект благоустройства территории рядом с ним разработало бюро «UNK project», которое занимается реконструкцией самого комплекса.