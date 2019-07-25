РИАМО – 25 июл. Возгорание произошло в квартире жилого дома в Сергиево-Посадском округе, к месту происшествия направили две единицы техники, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 13:24 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, город Краснозаводск, улица Октября, дом 3.

«Есть пострадавший. Ликвидация пожара до прибытия пожарных подразделений», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают две единицы техники и семь человек.