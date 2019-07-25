РИАМО - 25 июл. В городском округе Люберцы возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали женщина и маленький ребенок, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Подмосковью.



Авария случилась 21 июля около 18:00 на улице Вертолетная.



«Водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил наезд на 28-летнюю женщину и ее 5-летнего ребенка, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП оба пешехода получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.



Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальное наказание — два года тюрьмы.



Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.