РИАМО - 25 июл. Обучающий семинар подмосковного Росреестра для кадастровых инженеров собрал порядка 300 специалистов из 16 регионов России, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

Семинар открыла руководитель ведомства Татьяна Громова, отметившая важность качественного участия кадастровых инженеров в процедуре учетно-регистрационных действий.

«Кадастровые инженеры являются важнейшими участниками оформления прав на недвижимое имущество. От качества подготовленных кадастровыми инженерами документов напрямую зависит количество решений о приостановлении и отказе в государственной регистрации прав и постановке недвижимости на государственный кадастровый учет. Наша задача – снизить эти показатели, что мы делаем, повышая компетенцию специалистов», – сказала Громова.

На мероприятии обсуждалась проблематика отнесения объектов к объектам недвижимости, а также типовые ошибки кадастровых инженеров при подготовке межевых и технических планов. В рамках круглого стола специалисты проконсультировали инженеров по возникшим в ходе обсуждения вопросам.

В завершении семинара Громова и генеральный директор ассоциации СРО «Кадастровые инженеры» Марина Петрушина вручили грамоты лучшим кадастровым инженерам Москвы и области по результатам работы в первом полугодии 2019 года.