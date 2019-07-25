РИАМО - 25 июл. На базе будущей станции метро Большой кольцевой линии «Карамышевская» планируют создать транспортно-пересадочный узел «Мневники», значительную часть застройки ТПУ составят дома по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Строительство западного участка Большой кольцевой линии идет полным ходом. На станции «Карамышевская», где мы сейчас находимся, будет построен большой городской квартал, первыми жителями которого станут москвичи, переселяемые из пятиэтажек по программе реновации», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции.

Будущая станция «Карамышевская» расположена в северной части Мневниковской поймы. Станция мелкого заложения сооружается на глубине порядка 25 метров, два подземных вестибюля будут выходить к перспективной жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта.

«В перспективе на базе станции метро «Карамышевская» планируется создать транспортно-пересадочный узел «Мневники» с жилыми, спортивными, общественно-деловыми и социальными объектами. Значительную часть застройки ТПУ составят дома, возводимые по программе реновации. Ожидается, что ТПУ будут пользоваться до 70 тысяч пассажиров в день», — добавляется в сообщении.

Благодаря строительству пешеходных и автомобильных мостов через Москву-реку планируется организовать комфортные подъезды и подходы к станции метро «Карамышевская». Кроме того, рассматривается возможность строительства канатной дороги, которая соединит территорию Национального космического центра (НПЦ имени М.В. Хруничева) с Мневниковской поймой и строящейся станцией метро «Карамышевская».

Дизайн станции «Карамышевская» был выбран в ходе открытого конкурса, победителем которого стало архитектурное бюро Тимура Башкаева. Основная идея, предложенная авторами проекта, – визуальное объединение станции с помощью «объекта» (свободно стоящих колонн) красного цвета, расположенного в центре платформы.

Строительство западного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Хорошевская» до станции «Можайская» начали в 2018 году. Общая длина участка составляет 9 километров с четырьмя станциями: «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Мневники» и «Можайская». Участок «Хорошевская» – «Карамышевская» планируют завершить в 2020 году, «Карамышевская» – «Можайская» – в 2021-м.

В настоящее время завершена проходка левого перегонного тоннеля от станции «Карамышевская» до станции «Улица Народного Ополчения». Проходческие работы по прокладке правого перегонного тоннеля между этими станциями выполнены на 94%. Проходку планируют завершить в августе. Старт проходки двухпутного перегонного тоннеля от станции «Карамышевская» в сторону станции «Мневники» запланирован на сентябрь 2019 года.

Открытие западного участка Большой кольцевой линии от станции «Хорошевская» до станции «Можайская» позволит: улучшить транспортное обслуживание районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский парк, Фили-Давыдково с населением более 530 тысяч человек; снизить нагрузку на центральные участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метрополитена; сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети.