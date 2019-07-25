РИАМО – 25 июл. Столичных автолюбителей призвали не нарушать скоростной режим из-за сильных дождей, которые задержались в мегаполисе на несколько дней, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Сегодня и завтра в столице дожди. На дорогах мокро, плохо видно и медленно. И всюду вот эти вот мелкие ДТП из-за несоблюдения дистанции и невнимательности. Давайте в этот раз без них? Будьте осторожны, соблюдайте ПДД», – говорится в сообщении.

В материале также подчеркивается, что водители всегда могут обратиться за помощью к сотрудникам ЦОДД.

Облачная погода и кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, температура воздуха днем не превысит 25 градусов.