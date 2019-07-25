РИАМО - 25 июл. Подмосковье сохраняет темпы ввода земель в сельскохозяйственный оборот, за почти 6 лет введено уже свыше 360 тысяч гектаров земель на территории региона, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В сельскохозяйственный оборот с 2013 года в Московской области введено уже более 360 тысяч гектаров. В том числе в текущем году мы ввели в сельхозоборот более 10 тысяч гектаров. Это позволило увеличить процент использования пахотных земель до 84%», – сказал Разин.

Введение в оборот еще 50 тысяч гектаров до конца текущего года позволит выйти на показатель использования пахотных земель в 88%.

Как отметил министр, больше всего неиспользованной ранее земли в этом году введут в сельхоз оборот в Егорьевске, Клине, Кашире и Истре, а также в Можайском и Волоколамском городских округах.