РИАМО – 25 июл. Центризбирком объективно рассмотрит жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму и при малейшей возможности восстановит тех, кто подал жалобы, в правах, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома, в домах нескольких независимых кандидатов прошли обыски.

«Все кандидаты — во-первых, у них есть презумпция невиновности. Все эти незарегистрированные кандидаты независимые — кстати, я слышала (кандидата Юлию - ред.) Галямину, часть из них зарегистрированы, по-моему, шесть человек, в том числе и представители Навального, — но всем, кого не зарегистрировали, отказали в регистрации и еще могут отказать при рассмотрении, <…> если откажут, я их всех жду в ЦИКе», — сказала Памфилова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она пообещала, что ЦИК проведет максимально объективную проверку, если кандидаты уверены в своей правоте.

«И, если будет хоть малейшая возможность восстановить их в правах — кандидатов, — мы это сделаем. Они, в соответствии с Конституцией, имеют в полной мере все избирательные права избирать и быть избранными», — отметила Памфилова.

Председатель ЦИК России добавила, что не знает, от кого могли поступить жалобы о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.

«Поскольку события развиваются стремительным образом, я до сих пор даже не знаю, от кого это могло поступить. Я надеюсь, что Мосгоризбирком такие жалобы не подавал. Мне бы не хотелось, чтобы именно от нас шли подобные жалобы», — заключила Памфилова.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Они могут обжаловать это решение в Мосгоризбиркоме и в суде.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.