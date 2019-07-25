РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. Юбилейная выводка быков-производителей прошла в четверг в поселке Быково подмосковного Подольска, на ней представили более 50 сельскохозяйственных животных лучших отечественных и зарубежных пород, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Своих лучших быков-производителей показало акционерное общество «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» (АО «ГЦВ»). Быков выводили и рассказывали об особенностях пород и родословных, а также характеристиках по объему и жирности молока, которые они могут передать потомству.

«Сегодня (25 июля – ред.) прошло знаковое мероприятие, которое мы проводим ежегодно – выводка быков. Мы приурочили его к 60-летнему юбилею создания Центральной станции по искусственному осеменению, которая была создана по инициативе академика ВАСХНИЛ Виктора Милованова», – сказал генеральный директор АО «ГЦВ» Сергей Шеметюк.

Это вторая выводка в 2019 году, первую провели во время съезда селекционеров.

«Во время выводки мы показываем наши достижения и животных для специалистов хозяйств различных регионов. На выводке представили более 50 лучших быков», – добавил Шеметюк.

По его словам, АО «ГЦВ» контролирует более 60% рынка племенной продукции, в частности семени быков-производителей в РФ. В его состав входит 26 крупнейших племпредприятий, специализирующихся на искусственном осеменении и ведении племенной работы в различных регионах РФ. Также ежегодно обновляют не менее 15% генофонда быков.

«Всего в племенном стаде более 100 быков, в нем представлены практически все быки, которые есть в РФ, включая российские генофондные породы. Все быки, которые у нас содержатся, выдающиеся. Чтобы попасть к нам на племпредприятие, это даже не равнозначно тому, чтобы поступить в топовый вуз, у нас конкурс намного выше. Мы выбираем лучших из лучших. На рынке спрос на производителей, потомство которых давало бы не просто много молока, а молоко, в котором был бы жир и белок», – подчеркнул Шеметюк.

Семя поставляют не только по всей России, но и в постсоветское пространство – Республику Беларусь, Казахстан, Азербайджан. По итогам встречи проведут круглый стол по обмену мнениями.

АО «ГЦВ» сформировали в соответствии с указом президента РФ. Перед ним поставили задачу повысить эффективность животноводческого комплекса страны, сохранить и развить научно-производственный потенциал предприятий по племенной работе и искусственному осеменению животных, а также обеспечить продовольственную безопасность государства.