РИАМО - 25 июл. В городском округе Шаховская 3 августа откроют спортивный стадион, на котором будет футбольное поле площадью 1,93 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Торжественное открытие пройдет в рамках Дня села Середа, посвященного 445-летию со дня образования населенного пункта. Объект был построен по просьбам местных жителей.

«Новый стадион в городском округе Шаховская был построен по просьбе и в тесном взаимодействии с местными жителями. Вместе с ними разрабатывался и обсуждался проект сооружения», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Футбольное поле с искусственным покрытием займет почти всю площадь стадиона. Вокруг него будет расположена беговая дорожка длиной 230 метров, а рядом разместится универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол 15х25 метров с резиновым покрытием. Стадион будет оборудован трибунами на 156 мест, а также специальным факелом для зажжения огня.

По словам Терюшкова, потребность местного населения в стадионе указала на то, что спортивные тренировки и здоровый образ жизни становится все популярнее среди жителей Подмосковья. Он уверен, что каждый объект, который построили на стадионе, будет активно использоваться его посетителями.