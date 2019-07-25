РИАМО - 25 июл. В первый день чемпионата России по легкой атлетике спортсмены из Московской области смогли завоевать пять медалей разного достоинства — три золота, одно серебро и одну бронзу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золотые медали достались Анастасии Николаевой за победу в забеге на 100 метров с барьерами, Елизавете Царевой, отличившейся в метании молота, и прыгунье в высоту Марии Ласицкене. Серебро в метании молота также получила спортсменка из Подмосковья — Софья Палкина. Бронзовую медаль в беге на 5 тысяч метров завоевала Елена Седова.

«Подмосковные легкоатлеты заслуженно считаются одними из сильнейших спортсменов страны. Помимо того, что они завоевывают медали всероссийских соревнований, представители нашего региона регулярно попадают в заявку национальной сборной на международные старты и занимают призовые места на них», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит с 24 по 27 июля в Чебоксарах в Республике Чувашия. Участие в нем принимают и легкоатлеты из Московской области.