РИАМО - 25 июл. Компании «НараСитиЦентр», которая является собственником земли общей площадью 23,4 гектара в Наро-Фоминском городском округе, выписали предупреждение из-за сорняков на участке, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Участок площадью 9,8 гектара зарос сорной растительностью (борщевик Сосновского, полынь горькая и другие) и древесно-кустарниковой растительностью (ива, береза), земельный участок не огорожен, доступ не ограничен. Участки общей площадью 13,6 гектара заболочены, заросли осокой болотной; не огорожены, доступ к ним не ограничен», — говорится в сообщении.

Земельные участки не используются для сельскохозяйственного производства.

Россельхознадзор рассмотрел дорожную карту организации по вовлечению в сельскохозяйственный оборот участков. Учтено также, что компания является обладателем земли с июля 2018 года.

Ведомство признало компанию виновной в административном правонарушении и выписало предупреждение.