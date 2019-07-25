РИАМО - 25 июл. За первые пять месяцев 2019 года агропромышленный комплекс Москвы экспортировал продукции на 1,1 миллиарда долларов — это 12% от общего объема экспорта АПК всей России, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

«По итогам 2018 года московские компании экспортировали пищевую продукцию на 3,2 миллиарда долларов. За первые пять месяцев этого года объем экспорта столичной агропромышленной продукции достиг 1,1 миллиарда долларов», - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он также отметил, что самым массовым экспортным продуктом Москвы стало расфасованное для розничной продажи детское питание — 23,3 миллиона долларов при росте объемов экспорта на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на 8% подрос объем экспорта кондитерских продуктов. Так, за период январь-май 2019 года было экспортировано шоколадных конфет на 11,7 миллиона долларов.

Больше всего продукции АПК Москвы экспортируют в Иран — за первые пять месяцев текущего года объем экспорта составил 140 миллионов долларов (на 145% больше, чем за такой же период 2018 года). На втором месте по экспорту столичной продукции находится Туреция — 137,9 миллиона долларов (экспорт показал рост на 60%). Кроме того, продукты питания из Москвы можно найти на прилавках в Казахстане, Египте и Белоруссии.