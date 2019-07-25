РИАМО - 25 июл. В составе жилого комплекса «Восточное Бутово» в поселении Булатниковское Ленинского района завершается строительство школы на 1375 мест с игровыми-спальнями, профильными кабинетами и медиатекой, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного надзора Московской области.

«В настоящее время инспекторский состав Главгосстройнадзора проверяет соответствие построенного учебного заведения требованиям технических регламентов и проектной документации», – сообщил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Общая площадь здания составляет свыше 18 тысяч квадратных метров. В его составе расположены три функциональных блока высотой в 3 и 4 этажа: учебного, административно-хозяйственного и спортивного.

В блоке начальной школы находятся учебные кабинеты, игровые-спальни для первых классов, помещения продленного дня, кабинеты для кружковых занятий. В блоке средней школы находятся профильные кабинеты 2-ой и 3-ей ступени обучения, кабинеты естественных наук и информатики оборудованы лаборантскими и помещениями для практических занятий.

Во всех блоках расположено достаточное количество санитарных узлов, помещений личной гигиены и рекреаций. На первом этаже мальчики и девочки смогут посещать отдельные кабинеты труда, раздевалки, медицинский блок, пищеблок с обеденным залом.

На втором этаже размещены актовый и спортивные залы. На третьем этаже находится библиотечный блок с читальным залом, помещением информационного центра – медиатекой и книгохранилище. Четвертый этаж отведен преимущественно под помещения учебного и вспомогательного назначения.

Объект отвечает современным требованиям доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории оборудованы физкультурно-спортивная зона с беговыми дорожками и футбольным полем.

Как сообщил Гарибян, после устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии. Застройщиком школы выступило ООО «Лотан».