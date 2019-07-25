РИАМО - 25 июл. Сотрудники Ступинской больницы сдали свыше 0,5 тонны макулатуры, участвуя в природоохранной акции «Сдай макулатуру.Спаси дерево!», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Итоги марафона показали, что работники Ступинской центральной районной клинической больницы Минздрава Московской области оказались одними из самых деятельных.

«По данным отдела экологии, медучреждение сдало свыше 500 килограммов макулатуры, тем самым попав в число безусловных лидеров. За активное участие в мероприятии Ступинской ЦРКБ было присвоено почетное звание «Экогероя»», — говорится в сообщении.

На документе поставил свою подпись руководитель федерального экологического проекта «Сдай-бумагу.рф» Сергей Скоробогатов. Всего в городском округе Ступино жители собрали и сдали на переработку 5,3 тонны макулатуры.