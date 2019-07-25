РИАМО - 25 июл. В Подмосковье в срезах цветов эустомы, завезенных из Нидерландов, была обнаружена табачная белокрылка, из-за наличия опасного вредителя все растения пришлось уничтожить, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

20 июля 2019 года проводилась проверка на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «Западные Ворота».

«При досмотре срезов цветов эустомы (происхождением Нидерланды) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.)», – отмечается в сообщении.

Наличие карантинного вредителя позже подтвердили в ходе лабораторной экспертизы, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР). В итоге, в соответствии с фитосанитарным законодательством России зараженные срезы цветов уничтожены.

Табачная белокрылка является чрезвычайно опасным вредителем и отмечена более чем на 200 видах растений. При массовом размножении белокрылки листья растений засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид, уменьшается урожайность. Имаго табачной белокрылки переносит вирусные заболевания табака, огурцов, хлопчатника, томатов и цветочных культур, из-за чего может погибнуть до 80% урожая.