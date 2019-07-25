РИАМО - 25 июл. На данный момент на территории бывшего военного городка в Тимонове проводят капитальный ремонт жилых домов и обустраивают дворовые территории, с ходом работ уже ознакомились глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов и муниципальные депутаты, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Комиссия осмотрела качество выполнения работ по капитальному ремонту дома №30 на улице Подмосковная и благоустройство двора возле дома №35. <…> Здесь завершили работы по асфальтировке пешеходных зон, внутридворовой проезжей части и парковок», - говорится в сообщении.

По итогам поездки в Тимонове было решено также провести работы по ремонту пешеходной дорожки от дома №26 до въезда в микрорайон, а также провести карточный ремонт дороги возле дома №30. Кроме того, в микрорайоне планируется установить современный игровой комплекс и малые архитектурные формы. В ближайшее время также будет приведена в надлежащее состояние система отвода сточных вод и проведена экспертиза асфальтового покрытия.

Администрация городского округа Солнечногорск также будет ходатайствовать о включении микрорайона на территории бывшего военного городка в программу «Безопасный город».