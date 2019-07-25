РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 июл. Благодаря внедрению в детской поликлинике №3 Красногорска системы «Бережливая поликлиника» время профосмотра детей удалось сократить до двух часов, теперь на прохождение осмотра не придется тратить две недели, сообщила заведующая лечебным учреждением Екатерина Астраханцева.

Детская поликлиника №3 является структурным подразделением Красногорской городской больницы №2 и располагается в микрорайоне Павшинская пойма.

«Важно было изменить время прохождения профилактического осмотра нашими маленькими пациентами. Раньше профосмотр занимал до двух недель, и это было неудобно. Сейчас ребятишки месячного возраста у нас проходят профосмотры за час. Детишки более старшего возраста укладываются в час сорок минут – два часа. Это связано с тем, что им нужно сдавать анализы и пройти большее количество специалистов», – сказала Астраханцева.

Она отметила, что профилактический осмотр детей проводят в возрасте месяца, года, трех лет, а также перед поступлением в детский сад и школу. В поликлинике формируют списки детей, которые нуждаются в профилактическом осмотре. Затем назначают день, в который с 8:00 до 14:30 специалисты работают только на профосмотре, без планового приема.

Юных пациентов записывают на профосмотр по 5-6 человек в час – в зависимости от возраста. Всю необходимую документацию подготавливают заранее, в маршрутизации помогают медицинские сестры.

«После того, как пациенты пройдут все специалистов, мы передаем все данные участковому врачу-педиатру, который формирует группы здоровья, нервно-психического развития, оценивает, нужно ли ребенку в дальнейшем пройти какие-то виды обследования», – добавила Астраханцева.

По ее словам, детская поликлиника в микрорайоне Павшинская пойма вошла в пилотный проект Минздрава региона «Бережливая поликлиника». Здесь пользовались разными макетами проведения профосмотра. Лучше всего зарекомендовал себя макет, существующий в данный момент.

Нововведение уже успели высоко оценить родители малышей, пользующиеся услугами медучреждения.

«Василисе месяц и две недели. Ее за полчаса посмотрели несколько врачей. Быстро и тщательно. На мои вопросы ответили. Отлично, что здесь есть специальная комната, где можно покормить и переодеть малыша, у нас как раз время кормления подошло», – поделилась впечатлениями от профосмотра мама Анастасия Редина.