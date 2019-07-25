РИАМО - 25 июл. Подмосковные спортсмены выиграли четыре золотых медали и одну серебряную на международных соревнованиях Sofia Diving Cup 2019 по прыжкам воду в Болгарии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир прошел с 23 по 26 июля в городе София. Среди юниорок 16-18 лет в прыжках с метрового трамплина стала лидером Марина Шишканова. Такое же превосходство она показала в прыжках с трех метров.

«Текущий отрезок сезона у спортсменов в водных видах спорта выдается насыщенным различными международными соревнованиями. Параллельно с чемпионатом мира в Кванджу, в Софии проходит еще одно первенство, в котором участвуют представители 11 стран», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что подмосковные спортсмены не только вошли в состав команд на оба этих соревнования, но и стали обладателями наград как в Корее, так и в Болгарии.

Среди юниоров в прыжках с трех метров получил золотую медаль Вячеслав Качанов. В соревнованиях мужчин в дисциплине «прыжки с трехметрового трамплина» сразу два представителя Московской области поднялись на подиум. Верхнюю ступень занял Артем Безденежных. Серебро досталось Илье Смирнову.

По словам Терюшкова, эти достижения говорят не только о высокой подготовке спортсменов, но и подтверждают, что их тренировки были организованы на должном профессиональном уровне.