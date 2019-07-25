РИАМО - 25 июл. Роуд-шоу инвестиционного потенциала Московской области состоится в Испании в середине октября, сообщил в четверг заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Да, сейчас рассматриваются пара иностранных компаний, которые смотрят здесь (в промышленном парке «Котово» - ред.) площадку, и мы крайне надеемся на помощь испанских коллег при проведении роуд-шоу в Мадриде. Коллеги помогут нам с организацией встреч с дружескими компаниями», — сказал Хромов.

Он отметил, что в ходе открытия нового завода испанской компании Coexpan в подмосковном Наро-Фоминске чрезвычайный и полномочный посол королевства Испания в Российской Федерации Фернандо Вальдеррама высказал озабоченность тем, что сотни испанских компаний присутствуют на рынках латинской Америки, а в Московской области всего 20 компаний. И только три из них производственные.

По словам Хромова, в связи с этим потенциал промышленных компаний на территории Московской области и Российской Федерации для Испании достаточно велик.

«К сожалению, испанские компании пока не шли в Российскую Федерацию, я думаю, что наше осеннее роуд-шоу будет очередным шагом по привлечению данных компаний сюда, а коллеги расскажут о своем положительном опыте взаимодействия с надежным партнером Московской областью, и мы получим новых производственных партнеров», - добавил Хромов.

В раздаточном материале уточняется, что выездная презентация инвестиционного потенциала Московской области в Испанию запланирована на середину октября. В ее рамках организуют встречи с заинтересованными в развитии двустороннего сотрудничества представителями испанских деловых кругов, предпринимательских ассоциаций и региональных администраций.

В четверг в Наро-Фоминском городском округе на территории индустриального парка «Котово» состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового модернизированного завода испанской компании Coexpan по производству полимерной ленты.