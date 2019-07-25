РИАМО - 25 июл. С начала 2019 года в Подмосковье заключили уже 10,2 тысячи договоров на подключение к газораспределительным сетям, почти 90% заявок на техническое присоединения поступило онлайн, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводится системная работа по упрощению процедур и сокращению сроков техприсоединения к инженерной инфраструктуре, в том числе к газораспределительным сетям. Благодаря этому процессы техприсоединения становятся более прозрачными, повышается качество обслуживания жителей и инвесторов», - сказал Пестов.

Рост числа заявок на присоединение к газораспределительным сетям отмечается не первый год. Так, в 2019-ом через личный кабинет клиента «Мособлгаза» поступило почти 90% от общего количества обращений, а в 2018 году онлайн было подано порядка 80% заявок.

Заключить договор на техприсоединение к газовым сетям в Подмосковье можно через «Личный кабинет клиента» на сайте АО «Мособлгаз». Здесь же можно узнать состояние лицевого счета, передать показания и оплатить услуги без комиссии. Кроме того, на этом же портале есть исчерпывающая информация по тарифам на газ.

В Подмосковье подписывать договоры с газораспределительными сетями можно также с помощью SMS-сервиса. А подать заявку на присоединение дома к сетям можно на сайте «Технологического присоединения. Мособлгаз» (www.tp.mosoblgaz.ru) и через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ).