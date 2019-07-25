РИАМО - 25 июл. Работы по строительству Карамышевского шлюзового моста должны закончить в 2020-2021 годах, это серьезно улучшит транспортную ситуацию в районе, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточняется в пояснительном материале, пятипролетный балочный мост через шлюз №9 с шестью полосами движения в обоих направлениях соединит улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники.

«В Нижних Мневниках в одной точке сошлись два огромных транспортных проекта Москвы. Строительство Северо-Западной хорды и БКЛ (Большая кольцевая линия метро - ред.). Дорожную часть хорды в прошлом году мы закончили, остались узкая горловина, Карамышевский мост шлюзовой, который по своей способности не обеспечит движение по хорде. Поэтому пришлось принять решение о строительстве нового балочного моста, который идет полным ходом. И второй проект – БКЛ, оба проекта должны быть сданы в 2020-2021 годах и серьезно улучшить транспортную ситуацию в этом районе, свяжут западный и северный районы Москвы», - сказал Собянин.

Длина балочного моста составит 600 метров, с подходами – 1,4 километра. Конструкции произведены на Борисовском заводе мостовых металло­конструкций (Белгородская область), который поставлял свои изделия и для сооружения Крымского моста. Опоры и другие части конструкции балочного моста располагаются на значительном расстоянии от сооружений шлюза №9 и не окажут на него никакого влияния.

Старый шлюзовой Карамышевский мост, расположенный в 200 метров от нового искусственного сооружения, сохранится и будет использоваться для местных поездок без выезда на транзитную магистраль СЗХ.

Сооружение балочного моста является частью проекта строительства участка Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе.