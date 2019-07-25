РИАМО - 25 июл. В Детском Черкизовском парке на востоке столицы оборудовали площадку для тихого отдыха площадью 7 тысяч квадратных метров с порядка 400 кустарниками и 40 деревьями, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Зону отдыха построили под эгидой комплексного благоустройства и озеленения территории, чья площадь превышает 14 гектаров. Здесь можно будет не только отдохнуть, но и прогуляться: площадку объединили с пешеходным пространством парка.

«Здесь обустроили витиеватые дорожки, протяженностью около 700 метров, которые замостили плиткой. Чтобы отделить зону отдыха и создать дополнительный уют, вдоль беговой дорожки и спортивной площадки кустарники высадили рядами, а в самой зоне их высадили группами. Здесь появились спирея, сирень, чубушник, ирга и пузереплодник – всего порядка 400 кустарников. Также на территории зоны отдыха высажено около 40 деревьев – это дуб, лиственница, сосна, береза и клен», — говорится в сообщении.

Украшением природного ландшафта площадки стали большое количество цветников из многолетних культур, среди которых – лилейник и астильба.

Высадка всех растений была подчинена единому замыслу, их подбирали так, чтобы они вписывались в общий облик пространства. Учитывалась и декоративность растений в разное время года. Кроме того, они близки по породному составу к существующим насаждениям парка.

Зона отдыха предполагает наличие скамеек, которые также являются декоративным элементом, поэтому их внешнему виду было уделено особое внимание. Здесь украшением стали скамейки необычной формы в виде раковины улитки.

В ближайшее время на территории зоны отдыха появятся пять садовых качелей, которыми смогут воспользоваться не только взрослые, но и дети.

По окончании всех работ в городе появится еще одна благоустроенная территория для семейного отдыха, прогулок с детьми и разнообразными возможностями для активных занятий спортом. В благоустроенном парке будут созданы все условия для полезного и приятного досуга для всех групп населения.

Завершить благоустройство парка планируется до конца июля.