РИАМО - 25 июл. Стартовал электронный аукцион на усадьбу XVIII века в Замоскворечье, победитель должен будет отреставрировать здание и адаптировать его для комфорта современных постояльцев, говорится в сообщении департамента города Москвы по конкурентной политике.

Речь идет о бывшей городской усадьбе Чернцовой-Варгиных-Барановых 1820-1830х годов. Участок и здание, выставленные единым лотом, расположены в пяти минутах ходьбы от станции метро «Новокузнецкая» по адресу: Пятницкая улица, дом №14, строение 13. Выставленный на торги лот является объектом культурного наследия.

«Бывшая усадьба Чернцовой-Варгиных-Барановых имеет богатую историю. За все время существования усадьбы ее строения многократно перестраивались, менялось ее функциональное назначение. В итоге до сегодняшнего дня здание дошло в плохом состоянии - частично сохранился фундамент и главный фасад», — рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Победитель должен будет восстановить уцелевшие фрагменты здания в соответствии с требованиями законодательства по охране объектов культурного наследия.

Здание пережило важнейшие исторические события: революции, Великую Отечественную войну. В разные периоды в нем жили знатные семьи: помещица Чернцова, купеческая семья Варгиных, потомственная почетная гражданка Екатерина Баранова. В 1850-х здесь гостил Лев Николаевич Толстой, затем здание использовали для своих нужд конный парк «Автопромгорга», в нем жили рабочие Московского метрополитена.

После завершения всех работ лотовой документацией предусмотрено приспособление объекта площадью 1,01 тысячи квадратных метров под размещение гостиничного комплекса.

По мнению директора департамента по работе с девелоперами Savills в России Александры Синиловой, вложения в это строение в будущем удачно окупятся – при том, их потребуется много, учитывая предстоящий большой объем работ.

«Фактически, речь идет о том, что данное здание придется возводить заново, а фасад полностью восстанавливать. Но можно с уверенностью говорить о том, этот лот – это интересное инвестиционное приобретение. Отдельно стоящий особняк в самом центре Москвы с собственным участком земли – это априори выгодное вложение средств, а услуги качественной гостиницы в этом районе, безусловно, будут востребованы», — прокомментировала она.

Она перечислила факторы, которые сделают отель востребованным: он расположен в престижном районе и историческом центре Москвы. В пяти минутах ходьбы находится метро. Там развита инфраструктура, близко расположены театры, музеи, рестораны.

«По нашему мнению, камерный и стильный отель пять звезд, рассчитанный на 10-20 номеров, представляющий собой особняк в историческом месте с особой аурой, при условии адекватного ценообразования и высокого уровня сервиса наверняка будет востребован как среди туристов, так и среди бизнесменов, которые приезжают в командировку», — добавила Синилова.

Она заключила, что сроки окупаемости, конечно, могут быть не столь быстрыми, это скорее долгосрочное вложение, но инвестиции в этот объект определенно принесут прибыль.

Начальная цена контракта - 141 миллион рублей. Заявки на участие принимаются до 16 августа включительно. Торги пройдут 22 августа.

Организатором торгов актива, который находится в собственности акционерное общество «РЭМ», выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.