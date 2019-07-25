РИАМО - 25 июл. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о признании необоснованной жалобы ООО «Инвест гарант» на администрацию Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Инвест гарант» на действия администрации и центра муниципальных закупок Одинцовского городского округа. Компания указывала на нарушение закона о контрактной системе. Нарушения якобы были допущены в электронном аукционе на определение поставщика для организации питания в образовательных учреждениях в 2018 году.

«Московское областное УФАС России признало жалобу ООО «Инвест гарант» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «Инвест гарант» обратилось в суд», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Инвест гарант» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.