РИАМО - 25 июл. В парке «Сокольники» на северо-востоке Москвы 31 августа пройдет детский праздник «Планета безопасности», в рамках которого школьникам напомнят о правилах поведения на дороге перед началом учебного года, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения.

Мероприятие состоится в 12:00 в саду астрономов на территории парка. Во время образовательных и развлекательных активностей детям помогут освежить в памяти основные правила дорожного движения. Школьники и их родители узнают, как работают службы «Дорожный патруль» и «Мобильный комплекс фотовидеофиксации» на базе электрокара.

«В рамках праздника можно записаться на экскурсию в Ситуационный центр ЦОДД или договориться о проведении урока безопасности дорожного движения в вашей школе», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в рамках праздника «Планета безопасности» перед главным входом парка «Сокольники» на пешеходном переходе установят «танцующий» светофор.

В программе праздника для участников подготовят викторины, спортивные соревнования, сладкие угощения, интерактивные аттракционы и шоу мыльных пузырей. Пришедшие первоклассники получат памятные подарки и сувениры. Вход на мероприятие и участие в нем будут бесплатными.

«Мы проводим это мероприятие уже третий раз. Ежегодно в них участвует более тысячи взрослых и детей. Через развлекательную программу детям напоминают об основных правилах передвижения по городу», — отметил сотрудник пресс-службы.

Мамы и папы получат листовки с информацией, в которых можно будет прочитать о правилах безопасности дорожного движения.